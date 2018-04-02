Рецидивиста из Крыма, ограбившего двух женщин в Первомайске, отправили под арест

На Николаевщине рецидивисту, который после освобождения из тюрьмы дважды совершил нападение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Первомайский отдел прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Первомайске грабитель, угрожая ножом, отобрал у продавщицы магазина 300 гривен. Спустя несколько дней мужчина вновь напал на женщину, и отобрал у нее мобильный телефон. В итоге, он был задержан сотрудниками полиции.

Под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры следователями полиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 26-летнего жителя АР Крым, который обвиняется в двух разбойных нападениях на территории города Первомайск.

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2018 обвиняемый, только освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение разбоя, ограбил двух женщин.

«С учетом собранных доказательств действия подозреваемого квалифицированы по части 2 и части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенный с проникновением в иное помещение»)», - отметили в прокуратуре.

В отношении указанного лица избрана мера пресечения содержание под стражей. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одессе грабитель за 100 гривен проломил голову пенсионерке.