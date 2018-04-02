На Одесчине задержали главу сельсовета, которая пыталась подкупить прокурора, чтобы «отмазать» племянника

Сотрудники военной прокуратуры Южного региона Украины совместно с СБУ задержали председателя сельсовета одного из населенных пунктов Запорожской области по подозрению в попытке подкупа заместителя военного прокурора Одесского гарнизона.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Деньги глава села предлагал за непривлечение его племянника к уголовной ответственности.

Того подозревали в вымогательстве, незаконном обращении с оружием и наркоторговле. Председатель сельсовета предложил заместителю военного прокурора пять тысяч долларов США.

Непосредственно во время передачи оговоренной суммы его задержали правоохранители.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Правоохранители намерены сообщить задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (дача взятки), и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львове задержанный за драку мужчина пытался подкупить патрульных взяткой в 20 долларов.