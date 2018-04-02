В воинской части под Николаевом застрелился солдат-срочник

В воинской части №3767, находящейся в селе Галицыново под Николаевом, 1 апреля застрелился солдат-срочник.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Погибший служил в 19-м полку радио- и радиотехнической разведки. Самоубийство он свершил из автомата, выстрелив себе в голову. Сайт «Новости-N» пишет, что при осмотре у него нашли предсмертную записку, солдату был 21 год.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что проводится служебное расследование случившегося.

«1 апреля в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на Николаевщине, при исполнении служебных обязанностей от огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. По данному факту проводится служебное расследование. Также на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров командования Воздушных сил ВС Украины», - сообщили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в парке застрелился пенсионер.