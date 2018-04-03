«А глотнуть можешь? – Могу»: В Николаеве патрульные поймали за рулем рецидивиста под кайфом, который возил «чистую» мочу для экспертизы

Обнаруженная у водителя бутылка В Николаеве ранее судимый мужчина возил с собой бутылку с мочой, а после остановки патрульными из-за подозрения в вождении авто в состоянии наркотического опьянения, пытался сдать ее содержимое на экспертизу в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook написал командир роты патрульной полиции в Николаевской области Александр Горпинич.

Водителю с признаками наркотического опьянения предложили пройти освидетельствование в больнице, на что тот согласился. Перед тем как посадить мужчину в служебный автомобиль, патрульные провели поверхностный осмотр водителя и нашли бутылку с веществом желтого цвета. Мужчина пояснил, что это вода и даже отпил немного жидкости, а далее поехал на экспертизу с этим веществом.

«Обнаружил бутылку 0,5 л из-под минеральной воды «Оболонь», в которой было около 1/3 жидкости желтого цвета с пенкой. Сразу подумал, что это моча... На вопрос, что это - ответ водичка. Говорю, а глотнуть можешь? - Могу, говорит, и реально глотает, немного разливая себе на лицо, так что по шее потекло... Ну думаю, может реально вода сладкая! Но когда в туалете с этой бутылки хотел перелить в стакан для анализов, то понял, что таки моча! Но почему глотал?! Неужели же наркоман под кайфом за рулем? Через 15 минут этого цирка врач говорит, что никаких наркотических веществ в моче», – пишет патрульный.

Патрульные не поверили в результат и попросили провести более развернутый анализ, который за некоторое время все же обнаружил наркотическое опьянение у водителя.

«Но признаки, глаза, язык, поведение, 6 приговоров суда за преступления (последний «разбой»), почему хотел мочу из бутылки вместо своей сдать? Не понимаю! Прошу отправить мочу на развернутый анализ, упаковываем «анализы», заполняем еще документы... убираем использованный тест и замечаем, что проявилась реакция на каннабис», – написал Александр Горпинич.

В итоге патрульные составили админпротокол на мужчину за вождение в состоянии наркотического опьянения и изъяли водительское удостоверение.

Напомним, в Николаеве полиция за нарушение ПДД и подозрение за вождение в состоянии наркотического опьянение в очередной раз задержала Алексея Казимирова, сбившего насмерть девушку,