Полиция и прокуратура изъяла документы департамента энергосбережения Николаевской мэрии

Полиция и прокуратура в понедельник, 2 апреля, провела выемку документов Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инициированных технологий Николаевского городского совета в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебных лиц.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Документы изымали сотрудники николаевского управления защиты экономики Нацполиции Украины под процессуальным руководством местной прокуратуры №1.

Как сообщалось ранее, в полиции расследуется уголовное производство по факту злоупотребления положением чиновниками из вышеуказанного департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Строй», которым перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

Стоит отметить, что эти фирмы созданы недавно. «Голден-Строй» с директором Егором Цикало зарегистрирована в сентябре 2016 года, а «Фасад Центр», которой руководит Дмитрий Коровий – 20 марта 2017 года. Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инициированных технологий Николаевского горсовета возглавляет Вячеслав Булах и курируется вице-мэром Александром Омельчуком.

Напомним, что ранее департамент энергосбережения за аудит 10 николаевских школ отдал почти 320 тысяч гривен.