В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги

В Харькове неизвестные взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Предварительно установлено, что взрывное устройство было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Злоумышленники также предварительно закрасили камеры видеонаблюдения.

Сумма украденных денег устанавливается. Также решается вопрос о квалификации дела по Уголовному кодексу. Полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к краже.

Напомним, ранее на Харьковщине неизвестные взорвали и ограбили банкомат.