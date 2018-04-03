Прокуратура сообщила о подозрении руководителям николаевского ЧП, которое сливало стоки в Бугский лиман

В Николаеве Заводский отдел прокуратуры сообщил о подозрении трем руководителям одного из частных предприятий, которые подозреваются в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура №1.

Установлено, что в 2014 году между частным предприятием и Николаевским филиалом ГП «Администрация морских портов Украины» заключен договор на услуги по снятию сточно-фекальных вод с судов заграничного плавания, которые заходят в акваторию морского порта «Николаев».

«Руководителями предприятия вносились недостоверные сведения в акт приема выполненных работ справки о стоимости выполненных работ и затрат, о снятии сточно-фекальных вод с судов, однако работы не выполнялись. Фактически сточно-фекальные воды сбрасывались в Бугский лиман, что приводит к загрязнению воды и прилегающей территории акватории порта, а также приводит к загрязнению пляжей и тому подобное», - отметили в прокуратуре.

Такими незаконными действиями причинен материальный ущерб государству на сумму 347 тысяч гривен.

С учетом собранных доказательств, трем руководителям предприятия сообщено о подозрении по части 2 и 4 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. На данный момент досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники экоинспекции зафиксировали факт выброса в акваторию Бугского лимана нефтепродуктов, однако руководство Николаевского морского порта составило акт об отсутствии загрязнения. Спустя некоторое время Николаевский морпорт заявил, что в Бугский лиман слили отходы из городского коллектора.