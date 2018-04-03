На Николаевщине оштрафовали мужчину, который предлагал взятку начальнику отдела полиции

Суд наказал штрафом в 3 тысячи 400 гривен мужчину, который предлагал взятку начальнику Еланецкого отдела полиции.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Еланецкого районного суда Николаевской области.

Мужчина предлагал начальнику отдела полиции 7 тысяч 650 гривен, чтобы тот повлиял на следователя полиции, который изъял его автомобиль «ЗИЛ-131» во время досудебного расследования уголовного производства. Начальник согласился на такие условия, и мужчина передал ему деньги.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды лицу, которое обещает (соглашается) за такую ​​выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Позже обвиняемый и прокурор заключил договор о признании виновности в инкриминируемом преступлении. Также стороны согласовали наказание, которое должен понести обвиняемый в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3 тысяч 400 гривен.

В итоге суд утвердил договор и избрал осужденному обусловленное этим документом наказание.

Напомним, СБУ задержала экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федора Петрова, который предлагал взятку прокурору военной прокуратуры за закрытие уголовного производства по факту растраты средств завода.