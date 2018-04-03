На Николаевщине суд дал три года тюрьмы пьяному водителю без прав, в ДТП с которым погибла его пассажирка

В Николаевской области суд приговорил к трем годам лишения свободы водителя, который без наличия водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Государственный обвинитель в суде доказал, что в июле 2017 года в пгт Кривое Озеро мужчина управлял автомобилем «ВАЗ-21013 в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Водитель «ВАЗ» превысил допустимую скорость и не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с телеграфной опорой.

20 марта этого года суд признал водителя «ВАЗ» виним по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель человека») и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, на Николаевщине «ВАЗ-2109» съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево: один пассажир погиб, второй – в больнице