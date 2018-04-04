В Николаеве мужчина пытался угнать автомобиль – хозяин машины держал неизвестного до приезда полиции

В Корабельном районе Николаева в воскресенье, 1 апреля, сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который предположительно пытался угнать автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаевской области.

В патрульную полицию пришло сообщение о том, что в Торговом переулке возле одного из домов неизвестный мужчина разбил стекло припаркованного автомобиля и пытался его завести. Прибыв на место, полицейские увидели, что один человек, который как выяснилось был владельцем машины, держит другого человека, который пытался убежать. Поскольку неизвестный не мог объяснить, что он делал и не пытался вырваться, патрульные надели на него наручники.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции, следователям которой патрульные передали задержанного 40-летнего гражданина.

Напомним, что на Николаевщине двое молодых людей по предложению заключенного угнали «ВАЗ-2106» его деда.