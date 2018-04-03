Полиция задержала активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения «Беркут»

Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения «Беркут».

Об этом сообщила в Facebook журналист Татьяна Заровная.

По ее данным, Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник.

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнил «Громадському Радіо», что Бубенчику объявили о подозрении в убийстве правоохранителей и доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

- Исполнено постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он неоднократно вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После этого ему сообщено о подозрении. Сейчас будет суд по избранию ему меры пресечения, - сказал Горбатюк.

Отметим, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров «Беркута» 20 февраля 2014 года. Спустя несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявляли, что наказание по «делам Майдана» отбывает всего один человек.