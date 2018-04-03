В Николаевской области браконьер установил капкан, который убивал животных и отправлял сигнал на телефон

В Еланецком районе Николаевской области 43-летний браконьер установил капкан, который отправлял сигнал на телефон, если в него попадалась добыча.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Капкан в Михайловских охотничьих угодьях обнаружил егерь, он позвонил в полицию и правоохранители помешали браконьеру.

«Мужчина объяснил, что сделал капкан для того, чтобы охота была удобнее. Ему только оставалось бы прийти и забрать добычу», - сообщили в полиции.

Судя по фото, к капкану было прикреплено охотничье ружье – возможно, что когда животное попадало в ловушку, происходил выстрел, который убивал добычу.

Полицейские изъяли охотничье ружье и направили его на исследование. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 248 («Незаконная охота») Уголовного кодекса Украины. Ожидаются результаты экспертизы, по результатам которой возможна дополнительная квалификация уголовного производства по статье 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали браконьеров, которые ловили рыбу донным тралом.