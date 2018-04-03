Апелляционный суд подтвердил, что начальник Николаевской рыбоохраны виновен в коррупционном правонарушении

Михаил Синица Апелляционный суд Николаевской области подтвердил законность привлечения начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Михаила Синицы к ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

7 марта Центральный районный суд Николаева привлек Синицу к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 172-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Непринятие предусмотренных законом мер должностным или служебным лицом органа государственной власти… в случае выявления коррупционного правонарушения»). Синицу оштрафовали за то, что он не уволил с занимаемой должности начальника оперативного сектора своего ведомства Николая Марченко. Ранее Марченко задержали при получении взятки, он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.

3 апреля суд второй инстанции рассмотрел апелляцию со стороны защиты. Суд принял постановление об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, а постановление Центрального районного суда без изменений. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит.