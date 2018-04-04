Майдановца Бубенчика, подозреваемого в убийстве «беркутовцев», задержали при попытке уехать со страны

Майдановец Иван Бубенчик был доставлен в прокуратуру приводом при попытке пересечь государственную границу.

Об этом сообщил прокурор в этом деле Игорь Земсков из Департамента спецрасследований, передают «Тексты».

Бубенчика подозревают в стрельбе по силовикам утром 20 февраля 2014. Прокурор также рассказал, что после выхода фильма, где Бубенчик рассказал о стрельбе по силовикам 20 февраля, прокуратура вызвала его на допрос, и он приходил.

Однако в дальнейшем, начиная с 2016 года, несмотря на многочисленные повестки, Бубенчик, по словам работника ДСР, не появлялся ни на допросы, ни на следственный эксперимент. Поэтому и приняли решение ходатайствовать в суде о принудительном приводе в прокуратуру на тот момент еще свидетеля Ивана Бубенчика.

После принудительной доставки в прокуратуру 3 апреля ему было объявлено подозрение и подано ходатайство о мере пресечения в суд. Прокурор будет просить о содержании под стражей.

По словам Земскова, причина для избрания такого жесткого пресечения, кроме неявок подозреваемого на вызовы к следствию - риск его побега.

Другой подозреваемый по этому делу, гражданин Л., по сообщению ДСР, бежал в одну из соседних стран (не РФ). По данным текстов, именно Л. сообщил следствию, что передал оружие бубенчики, которое тот и использовал. Кроме того, говорится о том, что у следствия есть данные экспертизы, которые привязывают оружие гражданина Л. (которую тот якобы передал Бубеничку) к ранениям у силовиков, в том числе - по меньшей мере в одном погибшем силовика.

На вопрос текстов о том, мог ли гражданин Л. дать ложные показания о передаче оружия Бубенчику, Земсков ответил, что «показания обоих подозреваемых сходятся».

В свою очередь, руководитель прокурора Земскова, Алексей Донской, сообщил, что если имела место необходимая самооборона, то Бубенчик - именно тот человек, который и должен дать показания об обстоятельствах, которые ее подтвердят или опровергнут.

- Нет абстрактной необходимой самообороны. В первую очередь, именно Бубенчик должен объяснить, по каким мотивам, почему и в кого он стрелял, чем, по его мнению, ему угрожали люди, в которых он стрелял, и чем эти угрозы подтверждались. Впрочем, это не обвинительный акт, а лишь подозрение, и для нее обоснованный фактаж, который нужно проверять, - сказал Донской.

Он также добавил в защиту прокурора по делу Бубенчика, что Земсков - из команды прокуроров, которые сделали все, чтобы беркутовцы с «черной роты» оказались на скамье подсудимых.

Он также говорит о давлении международных структур о необходимости всестороннего расследования.

- Во многих отчетах международных правозащитных организаций следствие по делам Майдана называется необъективным именно потому, что нет обвиняемых в гибели силовиков. Именно поэтому следствие могут обвинить в политическом преследовании, - апеллирует Донской.

Стоит отметить, что Интерпол действительно отказывается включать в международный розыск подозреваемых и обвиняемых по делам Майдана, в том числе в эпизодах, связанных с убийствами, ссылаясь на то, что это «политическое дело».

Алексей Донской также пояснил вопрос о применении амнистии к майдановку:

- Юридически закон был принят таким образом, что в этом случае он не действует. Есть такое понятие, как «агрессивная норма». Если какое-то положение другого закона противоречит УПК, то применяется норма УПК. Это предусмотрено ч.3 ст 9 УПК. Если бы законодатель, внося закон об амнистии, внес бы соответствующие изменения в УПК, - ну, например, в статьях отметил бы, что «кроме случаев, предусмотренных законом об амнистии», - тогда да. Но сейчас в «законе об амнистии» - одно, в КПК - другое, и таким образом кодекс «побеждает», из-за наличия в нем «агрессивной нормы».

Сам Бубенчик прокомментировал ситуацию изданию Insider следующим образом:

- Я уже неоднократно озвучивал, что народ Украины кто-то должен защищать, и я это делал. Делал то вынужденно, потому что все остальные инструменты они у нас забрали, и я должен был защищать таким образом, каким я защищал. Намерения инкриминировать такое я рассматриваю как преступление, потому что перекручивать ценности нельзя. Раньше меня рассматривали в качестве свидетеля по делу расстрелов Майдана. 4 года я ходил на допросы, и относились ко мне нормально, а сегодня они меня уже видят за обвиняемого.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявляли, что наказание по «делам Майдана» отбывает всего один человек.