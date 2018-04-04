В Киеве националисты избили организатора «третьего Майдана» Заболотного

Возле Печерского суда Киева, где вечером 3 апреля рассматривали меру пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, представители националистических организаций избили лидера «Революционных правых сил» Юрия Заболотного по кличке «Кий».

Об этом сообщает корреспондент INSIDER.

По их словам, Заболотный отличился рядом оскорбительных постов в адрес «Правого сектора» и «Национального корпуса», был замечен в наркоторговле. Его соратник Николай Дульский скрывается в России и выступает на ток-шоу, где рассказывает об организации «третьего Майдана».

Журналист Милан Лелич также сообщил в Facebook, что несколько мужчин преследовали по центру Киева и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая пришла перед тем в суд, чтобы взять на поруки Бубенчика.

«Поговорил с Ульяной Супрун о сегодняшнем решении комитета по ее отставки, во время разговора к ней до...ався какой-то бухой агрессивный мужчина, очевидно, не согласный с концепцией медреформы. Впоследствии вместе с парой своих друзей и зеваками они преследовали Супрун до Льва Толстого, ей пришлось спрятаться от них в ресторане на Большой Васильковской», - написал он.

Напомним, 3 апреля полиция задержала активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения «Беркут».