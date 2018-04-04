В Киеве группа молодчиков избила продюсера телеканала и попыталась ограбить супермаркет

Двойное преступление произошло сегодня ночью в Киеве на Борщаговке. Группа парней сначала избили и ограбили мужчину, после чего отправились в супермаркет и пытались от туда вынести товары, не заплатив.

Об этом сообщает «Информатор».

Нападение на мужчину произошло около 00:30 на улице Гната Юры, 6. Пострадавший рассказал, что работает продюсером на телеканале «Украина» и в это время шел домой из магазина. В этот момент на остановке общественного транспорта «Универсам» на него напала группа неизвестных людей и без разговоров начали его избивать. Они отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина вернулся в редакцию канала, где ему вызвали медиков и патрульную полицию. Врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану губы и травму грудной клетки.

Спустя полчаса после нападения группа парней ворвалась в супермаркет и пыталась вынести от туда алкоголь, не расплатившись. Их задержал охранник, после чего молодчики начали угрожать ему ножом. Оружие удалось выбить из рук нападавшего, завязалась драка.

На место происшествия приехала полиция. В ходе разбирательства стало известно, что грабители подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта. Их задержали и увезли на опознание.

Напомним, в Киеве патрульным пришлось силой усмирить буйную компанию подростков, крушивших витрины в «Ашане».