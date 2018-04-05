Двух жителей Николаевщины будут судить за зверское убийство пенсионерки

В Николаеве будут судить двух жителей села Сухой Еланец Новоодесского района, которые совершили разбойное нападение и убили 79-летнюю односельчанку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в декабре 2017 года. Двое мужчин возрастом 28 и 36 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в домовладение женщины и нанесли ей около 25 ударов руками в голову, требуя сообщить им, где находятся деньги. От полученных телесных повреждений женщина погибла. После убийства злоумышленники забрали из дома пенсионерки 1300 гривен, банку с вареньем и три пакета с гречкой.

Досудебное расследование завершили и в суд направили обвинительный акт. За совершенное преступление обвиняемым грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.