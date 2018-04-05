За стрельбу в баре на Николаевщине военнослужащий получил год условно

Суд приговорил к условному сроку в один год военнослужащего, который открыл стрельбу из служебного пистолета в баре села Михайловка (Ульяновка) Николаевского района.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Как уже сообщалось, пьяный военнослужащий затеял дебош в баре и начал стрелять в ходе конфликта с местными жителями.

Согласно приговору, военнослужащий начал оскорблять окружающих возле бара. Ему один из граждан сделал замечание, но что тот сначала ударил ногой посетителя заведения, а потом выхватил пистолет и совершил несколько выстрелов. Мужчина, который сделал замечание, забежал в помещение бара, а за ним последовал и военнослужащий, сопровождавший происходящее угрозами физической расправы.

Присутствующая в баре женщина попыталась отвести пистолет от посетителей, но в ответ на это получила еще удар по лицу от военного.

Сам военнослужащий свою вину в суде не признал. Он утверждал, что пришел в заведение поесть, но там было около десяти нетрезвых местных жителей. Военнослужащий находился в форме, поэтому местные принялись его оскорблять за его статус. По словам обвиняемого, один из присутствующих заметил у него пистолет и попытался отобрать оружие, поэтому военнослужащему пришлось оборонятся и он совершил три предупредительных выстрела.

Согласно показаниям свидетелей, конфликт случился, когда компания военнослужащих и местных жителей вышла на перекур. Они отмечают, что слышали звук похожий на щелчок затвора пистолета, а потом потерпевший сделал замечание, чтобы военнослужащий спрятал оружие.

Именно после этого замечания военный сначала ударил потерпевшего, а потом сделал несколько выстрелов. Согласно показаниям свидетелей, потерпевший начал забегать в здание, а за ним побежал обвиняемый. Уже в помещении военнослужащий якобы приставил оружие к голове потерпевшего и кричал, чтобы все присутствующие стали на колени, иначе он выстрелит в мужчину.

Через время на место происшествия приехали сотрудники полиции и военной службы правопорядка.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Суд отметил, что обвиняемый негативно характеризовался во время службы, конфликт не требовал применения оружия. При этом он также был травмирован и брал участие в боевых действиях в зоне АТО. Исходя из этого суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы, но одновременно освободил его от отбывания срока с испытательным сроком продолжительностью один год.

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от села Ульяновка расположен полигон «Широкий Лан», военные на котором часто злоупотребляют алкоголем. Способствуют им в этом местные жители, которые устроили возле трассы своеобразный рынок по продаже спиртного.