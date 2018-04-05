Спасатели привали николаевцев быть осторожными и не допустить пожаров на Пасху

Николаевские спасатели призвали граждан во время пасхальных праздников быть осторожными и не допустить возникновения пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Обязательно надо помнить, что во время богослужения, держа свечу в руках, необходимо быть осторожными и не допустить, чтобы огонь попал на собственные или чужие вещи, которые могут мгновенно вспыхнуть. После церковного обряда огоньки и лампадки приносят в дом, но оставив их гореть без присмотра, можно вызвать пожар. Не следует забывать нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, ведь детская любознательность и эксперименты с огнем могут стоить слишком дорого», - сообщили в службе спасения.

Также спасатели проводят учения на территории религиозных учреждений, отрабатывают действия по эвакуации людей и инструктируют персонал храмов о соблюдении правил пожарной безопасности.