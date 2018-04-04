Задержанный на даче взятки прокурору экс-директор Николаевского судостроительного завода подал апелляцию на свой арест с залогом

Федор Петров Экс-директор ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федор Петров подала апелляционную жалобу на свой арест с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 25 марта в служебном помещении военной прокуратуры Николаевского региона оперативники СБУ в Николаевской области задержали за дачу взятки военному прокурору экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федора Петрова. Петров за 60 тысяч гривен предлагал прокурору закрыть уголовное производство по факту растраты денежных средств на госпредприятии.

Петров подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции от 27 марта об избрании ему меры пресечения. Центральный райсуд поддержал ходатайство военной прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд также назначил залог в размере 617 тысяч гривен, после уплаты которого Федор Петров может покинуть следственный изолятор в Николаеве с необходимостью соблюдать ряд возложенных судом обязательств.

В среду, 4 апреля, в Апелляционном суде Николаева перенесли судебное заседание по жалобе Петрова – двое судей из коллегии оказались занятыми в другом производстве.

Кроме того, адвокат Федора Петрова Екатерина Сидорчук подала заявление с просьбой провести заседание в присутствии подозреваемого для полноценного обеспечения права на защиту.

Прокурор военной прокуратуры Южного региона Геннадий Комбаров согласился с правом подозреваемого.

В итоге суд перенес заседание на другую дату, чтобы конвой доставил подозреваемого Федора Петрова из СИЗО.

Напомним, что Федор Петров был уволен с должности директора завода имени 61-го коммунара 5 октября 2016 года. Нардеп Жолобецкий его обвинял в том, что Петров «вел завод к гибели». Ранее Федор Петров был замечен в финансовых махинациях - фирма, которую он возглавлял, не поставила оборудование для ГП «Зоря»-Машпроект» на сумму 4,08 миллиона гривен, а затем вывела деньги в австрийскую компанию Петрова. Кроме того, долги по зарплате перед рабочими 61-го завода по состоянию на 1 сентября 2016 года составили более 37 миллионов гривен.

Также отметим, что в феврале 2016 года глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов, когда ему сообщили о негативных тенденциях на заводе имени 61-го коммунара, не видел оснований для увольнения Федора Петрова с должности директора.

Как известно, после увольнения из НСЗ Федор Петров занял должность директора ГП «Харьковский завод транспортного оборудования».