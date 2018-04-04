В Одессе задержана межрегиональная ОПГ сутенеров под названием «Хоп-хэй-лалалэй»

В Одессе полицией внутренней безопасности совместно с прокуратурой была задержана преступная группировка сутенеров. Устанавливается факт возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к деятельности ОПГ.

Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленники организовали целую сеть борделей. По полученным сведениям Одесской местной прокуратурой № 3 было начато уголовное производство по ч.3 ст.303 («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины.

Организатором группы оказались 31-летняя уроженка Донецкой области, жительница Харькова. В пресс-службе утверждают, что женщина имела связи среди сотрудников правоохранительных органов и пользовалась этим для удовлетворения собственных потребностей.

«Кроме того, ОПГ имеет четкое иерархическое подчинение, устойчивый характер организованности с распределением функций каждого из участников. В частности, группа систематически расширяла свою деятельность, открывая новые места разврата и втягивая в «бизнес» значительное количество лиц в качестве проституток, операторов сall-центров, модераторов сайтов в сети Интернет. Кроме того, организаторы подыскивали водителей такси и частных автомобилей, администраторов борделей», - сообщают в полиции.

В полиции утверждают, что данный «бизнес» был достаточно детально разработан и действовал в нескольких городах Украины.

«Преступная группа имела в распоряжении офисы в Одессе и Харькове. Там работали операторы, которые принимали телефонные звонки от клиентов и координировали деятельность местных борделей. Также в офисах работали администраторы сайтов, которые создавали и размещали соответствующую рекламу», - отмечается в заявлении пресс-службы.

В качестве организаторов секс-бизнеса выступала пара сожителей - 38-летний уроженец Сумской области и 37-летняя уроженка Харьковщины. Мужчина подбирал сутенеров, разрабатывал схемы, планы, порядок и правила деятельности преступной группы, а также отчитывался организатору о прибыли.

Его сожительница должна была контролировать необходимые конспиративные меры для функционирования притонов. Кроме того, в ее обязанности входили подбор администраторов борделей и проституток, учет выхода девушек «на работу», финансовая документация и надзор за дисциплиной, - отмечают в полиции.

В общей сложности полицией было проведено 12 обысков, в ходе которых были задержаны организаторы и изъято оргтехнику, мобильные телефоны, документы черной бухгалтерии, паспорта проституток, визитки, оружие, 250 тысяч гривен и 50 тысяч долларов наличными. Изъято и три автомобиля представительского класса, на которых перемещались организаторы ОПГ.

«В настоящее время 31-летняя злоумышленница и двое ее «управляющих» задержаны прокуратурой № 3 Одессы в порядке ст. 208 УПК Украины. Их поместили в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области. В ближайшее время задержанным будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины, а суд будет избирать меру пресечения. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой», - сообщают в Нацполиции.

В УВБ заявляют также о начале проведения проверки сведений о возможной причастности к деятельности преступной группы сотрудников Нацполиции. Не исключено, что к деятельности ОПГ приложили руку и высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что на границе с Польшей полиция задержала немца, везшего украинок в сексуальное рабство.