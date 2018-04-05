Задержанный за убийство командиров «Беркута» не действовал в интересах протестующих на Майдане, - адвокат

Иван Бубенчик Активист Евромайдана Иван Бубенчик не является защитником и героем – он, скорее, причина и соучастник террористического акта, совершенного на Майдане.

Такое мнение высказал адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Титыч, сообщает «InfoResist».

Напомним, активиста Евромайдана Ивана Бубенчика правоохранители задержали по подозрению в убийстве двух командиров спецподразделения «Беркут» 20 февраля 2014 года.

- Кто вам сказал, что Бубенчик, условно говоря, является участником протестных акций, откуда такое убеждение, от кого? У меня такого убеждения нет. Я публично говорю уже 3-4 года на разных каналах, что начало расстрела – это и есть провокации, умышленные, абсолютно бестолковые с точки зрения цели, которая декларируется этим Бубенчиком. Поэтому все это должно быть исследовано. Я рассматриваю Бубенчика как условную особу, которая начала стрельбу с полседьмого утра абсолютно не мотивированную, абсолютно в зоне другого активного противостояния и, скорее всего, с территории дома убила, смертельно ранила два человека и одного ранила абсолютно не мотивированно. И формально это было использовано в сценарии террористического акта вроде как реакция на те события, которые были. Поэтому эта особа в моем понимании событий является соучастником совершенного террористического акта, и очевидно, что не может рассматриваться как действовавшая в интересах протестующих, - заявил Титыч.

По его мнению, есть признаки провокации войны.

- Если гражданин Бубенчик, как и какой-либо другой славный воин типа Парасюка, или кто-то другой, расскажет те обстоятельства, из-за которых он действовал, приведет свидетелей и скажет: у меня, как у человека, который служил в специальных подразделениях, и знает, что такое массовые беспорядки, как их придушить, как например, противодействовать правоохранительным органам, что такое подставное применение оружия, за которое Уголовный кодекс предусматривает исключение уголовной деятельности, то все бы ожидали таких Бубенчиков в тот момент, когда крушили безоружных людей, расстреливали, никуда не прячась, как это видно на видео.

- Когда эти личности в черном, с повязками, абсолютно свободно, никого не боясь, передвигались и расстреливали безоружных людей. Вот в этот момент, если бы появился такой славный Бубенчик или Парасюк, который предпринял бы попытку, по крайней мере, остановить эту вакханалию кровавую и защитить этих людей, то честь, слава и хвала ему. И ему не надо было бы нигде скрываться… А пока что мы этого не видим, этого ничего нет. Нигде этого не видно: три часа людей крушили, и ни одного славного бойца, защитника там не появилось, - подчеркнул адвокат.

По его мнению, в суд придут Бубенчик и многие другие, и будут «многое рассказывать».