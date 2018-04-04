В Николаеве депутат Шульгач нарушил ПДД, чтобы «срочно» попить кофе

Сергей Шульгач В Николаеве 4 апреля депутат городского совета от фракции «Наш Край» Сергей Шульгач припарковал во втором ряду свой кроссовер «Mercedes», чтобы попить кофе из «кофейни на колесах».

Фото с нарушением Шульгача опубликовано в «Facebook»-группе «Слуга народа».

Шульгач поставил свою машину премиум-класса на «аварийку» и отправился за кофе. Согласно пункту 15.4 Правил дорожного движения Украины, транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда. В комментариях под постом за Шульгача извинилась его жена Оксана, заявив:

«Провела с мужем беседу по правилам дорожного движения. Он больше нарушать не будет».

Отметим, что Шульгач возглавляет фирму «Николаевавтодор» и регулярно получает подряды на ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста, который «Николаевавтодор» выполнил за ₴1,5 миллиона, продержался три месяца.