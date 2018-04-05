Николаевские налоговики выявили судно из Бразилии, незаконно перевозившее наркотические медпрепараты

В среду, 4 апреля при проведении таможенного контроля судна в зоне поста «Днепро-Бугский», выявлено не задекларированные медицинские препараты в количестве 20 ампул.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской Государственно-фискальной службы.

Судно перевозившее препараты, прибыло из Бразилии. Согласно законодательству Украины, данное лекарство относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.

По данному факту таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины («Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения»), санкция которой влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров с их конфискацией.

Напомним, что в аэропорту «Борисполь» 11 декабря пограничники и налоговики задержали двух граждан Индии, которые пытались ввезти в Украину партию медицинских препаратов.