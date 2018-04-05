Суд предоставил НАБУ доступ к банковским счетам николаевской фирмы, которая подозревается в хищении 247 миллионов по «делу АМПУ»

В рамках расследования схемы хищения 247 миллионов гривен на тендерах Администрации морских портов Украины по услугам дноуглубления Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство детектива НАБУ с просьбой предоставить доступ к банковским счетам ООО «Техморгидрострой».

Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда Киева от 27 марта 2018 года.

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины обратился в суд с ходатайством, в котором просил предоставить доступ к вещам и документам, которые находятся в ПАО «Банк Восток», касательно открытия банковских счетов ООО «Техморгидрострой Николаев», а также информацию об использовании средств на данных счетах в период с 1 апреля 2017 года по 27 февраля 2018 года.

Согласно решению суда, денежные средства АМПУ в размере 247 миллионов гривен были перечислены на банковские счета ООО «Техморгидрострой Николаев», за которые предприятие приобрело четыре транспортных средства: «FORD FOCUS» 2015 года выпуска, «FORD KUGA» 2016 года выпуска, «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC» 2016 года выпуска, «MERCEDES-BENZ G 63 AMG» 2016 года выпуска.

«Денежные средства, полученные ООО «Техморгидрострой Николаев» вероятно преступным путем, были преобразованы в другое имущество, а именно в указанные транспортные средства, которые по договорам купли-продажи были отчуждены связанным лицам по заниженным ценам», - говорится в решении суда.

При этом отмечается, что автомобиль «FORD FOCUS» был отчужден на основе договора купли-продажи бухгалтеру ООО «Техморгидрострой» за 102 тысячи гривен, то есть по цене ниже рыночной.

Дочери владельца «Техморгидростроя» Александра Кучеры был отчужден автомобиль «FORD KUGA» на основе договора купли-продажи за 316 тысяч гривен, что также является заниженной стоимостью по сравнению с рыночной.

Автомобили «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC» и «MERCEDES-BENZ G 63 AMG» также были переданы в собственность, однако по неустановленным ценам и лица людей также не указаны.

Как известно, 29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

На пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 2015-2016 годах АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО «Ирида», ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси», однако цены в договорах были завышены почти в два раза. По версии следствия, в результате злоупотреблений государству нанесен ущерб на сумму около 300 миллионов гривен.

Позже в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ задержали в Одессе экс-руководителя АМПУ Андрея Амелина и десяток других чиновников. Напомним, что в АМПУ подтвердили связь обысков с николаевской фирмой по дноуглублению.

Ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».

Также напомним, что Соломенский районный суд Киева арестовал автомобиль владельца николаевской фирмы, подозреваемой в махинациях при дноуглублении.