Генпрокуратура отозвала ходатайство об аресте майдановца Бубенчика

Генеральная прокуратура отозвала ходатайство об аресте участника Майдана Ивана Бубенчика.

Об этом сообщил «Цензор».

3 апреля ему сообщили о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Но заместитель генерального прокурора Алла Стрижевская во время заседания суда 5 апреля сообщила, что подозрение будет изменено. В связи с этим ходатайство об избрании меры пресечения необходимо отозвать. Новое подозрение вручат вечером 5 апреля.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об аресте.

Иван Бубенчик стал известным, когда два года назад признался в расстреле правоохранителей. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне «Днепр-1», позже стал командиром батальона «Запад-2». Все четыре года, которые предшествовали задержанию, он проходил по делу расстрелов на Майдане как свидетель.