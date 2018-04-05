На Николаевщине отдали под суд экс-начальника отдела образования за завышенную на ₴200 тысяч гривен замену окон

В Первомайский районный суд 30 марта для рассмотрения по существу прокуратура направила обвинительный акт относительно бывшего начальника отдела образования Первомайской райгосадминистрации, которая обвиняться в злоупотреблении служебным положением при выполнении работ по замене окон в Жовтневой общеобразовательной школе I-II степени Первомайского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Установлено, что будучи начальником отдела образования, злоупотребляя своим служебным положением, подписала с местными частными предприятиями договор по капитальному ремонту учебного заведения, в котором было значительно завышена стоимость оконных блоков и, по результатам выполнения которого, частные предприятия получили сверхприбыли за счет бюджетных средств. В результате противоправных умышленных действий чиновника из бюджета безосновательно потеряно более 205 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Действия обвиняемой квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением, то есть умышленное с целью получения любой неправомерной выгоды другим юридическим лицом, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее тяжкие последствия»).

Напомним, в полиции расследуют уголовное производство относительно чиновников департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инициированных технологий Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за несделанную работу по замене окон.