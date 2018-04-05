В Николаеве на взятке в $400 СБУ и полиция задержали командира взвода воинской части

В Николаевской области в четверг, 5 апреля, сотрудники военной прокуратуры, полиции и СБУ задержали командира взвода одной из воинских частей за вымогательство 400 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Следствие установило, что прапорщик требовал от отца военнослужащего 400 долларов США за решение вопроса о переводе сына в другую воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы.

Командира взвода задержали во время передачи денег. Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона решает вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В то же время, по информации управления СБУ в Николаевской области, военнослужащий требовал за содействие в том, чтобы рядовой избежал отправки в район проведения антитеррористической операции и перевод в другое подразделение. Задержание происходило в городе Николаеве.

Напомним, на Ивано-Франковщине СБУ задержала на взятке командира части Нацгвардии, вымогавшего взятки у своих подчиненных.