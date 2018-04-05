В Черкассах неизвестные бросили в цех завода «Укроборонпрома» две гранаты

В Черкассах в цех предприятия НПК «Фотоприбор», входящего в состав государственного концерна «Укроборонпром», ночью, 5 апреля, кинули две гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского ГП «НПК Фотоприбор», входящего в состав ГК «Укроборонпром», зафиксировано срабатывание охранной сигнализации и взрыв. На место происшествия вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС. При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатировано подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксировано еще одну гранату этого типа, которая не разорвалась через невытянутую полностью чеку», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

Генеральный директор концерна Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях.

Напомним, ранее в фискальной службе в Черновцах взорвалась ручная граната РГД, которую в кабинет на третьем этаже забросили неизвестные.