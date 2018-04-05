Суд отправил в СИЗО парня, который за ночь с подельниками ограбил трех николаевцев

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 50 тысяч гривен для подозреваемого в совершении трех грабежей за одну ночь.

Об этом сообщает пресс-слуба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 25-летнего подозреваемого в трех грабежах, совершенных за ночь 3 апреля, задержали патрульные на улице Чкалова спустя несколько минут после нападения на женщину.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый вместе с двумя пока неустановленными лицами ночью совершили три нападения на мужчину и двух женщин. В результате грабежа злоумышленники завладели имуществом на 9 тысяч гривен.

В судебном заседании прокурор ходатайство об избрании меры пресечения поддержала, указав в качестве рисков возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, уничтожить вещи или документы, имеющие значение в указанном уголовном производстве, влиять на других подозреваемых, личности которых еще не установлены, совершить новое преступление.

Адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Он подчеркнул, что подозреваемый имеет постоянное место обитания, не привлекался ранее к уголовной ответственности, удерживает малолетнего ребенка и сотрудничает со следствием.

Подозреваемый признал свою вину и уверял, что искренне раскаивается. Он заявил, что готов компенсировать материальный ущерб, который был нанесен потерпевшим. Также он сказал, что на совершение уголовного преступления его уговорила два человека ромской национальности, с которыми он совершал ограбления и познакомился накануне вечером.

Заслушав мнения сторон, всесторонне исследовав материалы ходатайства, следственная судья Галина Подзигун постановила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском отеле грабитель отобрал у иностранца телефон, но сбежать с места преступления ему не удалось.