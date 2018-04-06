За три месяца этого года на николаевцев составили более 800 протоколов о домашнем насилии

В первом квартале этого года в подразделения полиции Николаевщины поступило более тысячи заявлений и сообщений о домашнем насилии. По результатам реагирования составили 807 административных протоколов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Админпротоколы составили по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Совершение домашнего насилия»), которые направлены для рассмотрения и принятия решения в суде. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 680 гривен, общественных работ от 30 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Также на профилактический учет поставили 574 человека, в подавляющем большинстве это мужчины (516). Всего на превентивном учете полиции находится 1701 обидчик, с которыми участковые офицеры полиции проводят индивидуально-профилактическую работу.

Напомним, что ранее жителей Николаевщины за семейное насилие наказали штрафом и общественными работами.