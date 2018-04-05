На николаевском полигоне ТБО неизвестные пробили «двери» в бетонной ограде

На полигоне твердых бытовых отходов под Николаевом неизвестные проделали дыру в ограждении, похожую на дверной проем.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин.

«При рабочем обходе территории полигона ТБО обнаружена пробитая в ограде огромная дыра. Вызвали полицию и составили заявление о порче имущества. Надеемся, что нарушитель будет обнаружен и наказан, а может даже за свои деньги отремонтирует забор», - написал Цызин.

Напомним, ранее сообщалось, что возле «мусорного» полигона под Николаевом живет целое поселение, которое собирает вторсырье.