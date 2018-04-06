Суд закрыл дело южноукраинского «мажора», обстрелявшего мужчину за замечание – потерпевший отказался от претензий

Артур Семенов В Южноукраинске суд из-за отказа потерпевшего от обвинения закрыл уголовное производство относительно местного жителя, который сначала завязал драку возле ночного клуба, а потом из пистолета стрелял в мужчину, который попытался этот конфликт остановить.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Как известно, 14 октября около 03:00 в Южноукраинске 20-летний местный житель Артур Семёнов возле ночного клуба сначала ударил парня, а потом трижды выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание и пытался предотвратить конфликт. Полиция пыталась задержать Семенова, но друзья отбили «мажора» у правоохранителей и скрылись с места происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 125 и части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, ему вменяют умышленное причинение легких телесных повреждений и хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка с мотивов явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

В подготовительном судебном заседании потерпевший предоставил суду заявление в котором просил суд закрыть уголовное производство в отношении обвиняемого в связи с отказом от обвинения. Он отметил, что с обвиняемым примирился, материальный и моральный ущерб ему возмещен в полном объеме.

В итоге суд постановил закрыть уголовное производство относительно обвиняемого по части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение»)Уголовного кодекса Украины в связи с отказом потерпевшего от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения.

Отметим, что ранее уже сообщалось, как Семенов не раз попадал в поле зрении полиции. В сообщении отмечается, что в прошлом году он из травматического пистолета стрелял в работников ЮУАЭС в кафе «Дублин», в 2014 году – избил девушку Оксану Невенчанную, а в 2017 году так же с применением оружия причинил травмы двоим парням в «Арт-кафе». Во всех без исключения преступлениях Артур Семёнов не понёс наказания по причине отказа потерпевших от претензий.

Напомним, прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали Артура Семёнова, уложили лицом на землю и надели на него наручники. Но в это время подбежала группа молодых людей в количестве 15-20 человек, среди которых были Руслан Фатаев по кличке «Фотя» и Евгений Нирянов по прозвищу «Доллар». Они «взяли в круг» двоих сотрудников полиции и оттеснили их от лежавшего на земле Артура Семёнова и пистолета. Относительно Фатеева и Нирянова в обвинительній акт передали в суд 31 января - их действия квалифицированы по части 2 статьи 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если они препятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего»). .