Порошенко поручил провести широкополосный Интернет в каждое село

Президент Петр Порошенко в ходе совещания по децентрализации в Виннице в четверг заявил о намерении поручить Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить интернетизацию сел.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный интернет в каждом селе. На это будет моё соответствующее поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас уровень интернетизации сел в Украине недостаточен.

Напомним, Президент Петр Порошенко призвал населенные пункты ускорить процесс объединения в территориальные громады. Он предупредил, что в противном случае этим процессом займутся центральные власти.