Бороться с добычей янтаря нужно в действующем правом поле, - Порошенко

Президент Петр Порошенко отмечает, что у правоохранительных органов есть все полномочия, чтобы прекратить нелегальную добычу янтаря. По мнению главы государства, новый закон об урегулировании добычи янтаря для этого не нужен.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции для региональных СМИ в Виннице, передает пресс-служба главы государства.

- Если вы поедете и спросите людей, которые там работают, то они все будут защищать свое право добывать янтарь. Спросите у них: они за прекращение или нет? Это надо упорядочить. Чья это ответственность? Соответствующих лицензирующих органов, которые должны упорядочить и обеспечить природоохранные меры. Где добывают? В лесах. Что они там делают? Вырубают леса, что запрещено законом, делают шаги по нарушению законодательства, выставляют охрану свою целыми селами и пытаются таким образом решать этот вопрос. Это неприемлемо, - ответил он на вопрос о нелегальной добыче янтаря в Ровенской области.

При этом Порошенко заявил, что урегулирование этого вопроса является ответственностью правоохранителей, а не законодателей.

- Во время последнего посещения Ровенской области я еще раз напомнил и прокуратуре, и СБУ, и Нацполиции, что это их зона ответственности, и не надо кивать на какое-то законодательное урегулирование. У нас на сегодняшний день есть абсолютно четкая модель, как это закрывать, - заявил он.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проверит информацию о наличии у Борислава Розенблатта немецкого паспорта.

Розенблатта подозревают в причастности к «янтарному делу». Антикоррупционные органы считают, что он брал взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.

Розенблат внес залог в размере 7 млн ​​грн и сейчас находится на свободе. Верховная Рада в июле лишила его неприкосновенности.