Донецкая прокуратура уже после смерти фигуранта «дела Титова» направляла в Николаев ходатайство об изменении меры пресечения

Дмитрий Леонов Прокуратура Донецкой области отправила в Николаев ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения Дмитрия Леонова спустя пять дней после его смерти в СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Сергей Войченко.

Так, адвокат возмутился, что досудебное расследование уголовного производства происходит на территории Донецкой области и назвал выбор территориальной подследственности «слабоумием» . При этом все документы прокуратура Донецкой области направляет в Николаев.

«Например, по умершему 22 марта 2018 года в Николаевском СИЗО Дмитрию Леонову сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения 19 марта 2018 года, суд должен его рассмотреть (судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Киян Д.В.) в течение трех дней (ч. 4 ст. 201 УПК Украины). Судья не выполнил требований Закона, Леонов умер, не дождавшись справедливости. А прокуратура Донецкой области, через пять дней после смерти Леонова решила в Николаев отправить ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения. Цинизм, беззаконие и полный бардак. Кто там еще будет рассказывать об объективности в этом деле?» – написал Войченко.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом недавно прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.