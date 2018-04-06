Вещество «Новичок» разработали в лаборатории под Саратовом, - СМИ

Нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе Шиханы Саратовской области.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на британскую разведку.

Сообщается, что место производства «Новичка» раскрыли представители разведки Британии на брифинге для союзников, на котором в причастности к отравлению Скрипаля обвинили Россию. По данным британской разведки, именно в Шиханах в течение последних десятилетий испытывали эффективность применения яда. Издание также пишет, что запасы «Новичка» в данной лаборатории слишком малы для применения в боевых условиях, поэтому его могут применять для точечных убийств.

Отметим, в Шиханах находится Центральный научно-исследовательский испытательный институт, который занимается проблемами радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.