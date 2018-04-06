НАБУ обнародовало детали расследования дела сына Авакова

В отношении Александра Авакова в ближайшее время составят обвинительный акт по делу о растрате бюджетных средства на закупках рюкзаков для МВД Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сообщается, что 4 апреля фигурантам дела о растрате средств при закупке рюкзаков для МВД сообщили о завершении расследования и открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

В преступлении, которое нанесло государственному бюджету ущерб на сумму 14,5 млн гривен, подозревают:

- бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря; - представителя фирмы «Днепровенд» Владимира Литвина, который с использованием поддельных документов обеспечил участие в переговорной процедуре закупки и победу, а также организовал пошив рюкзаков низкого качества для поставки МВД Украины; - Александр Аваков, который, по мнению НАБУ, склонил Чеботаря организовать процедуру таким образом, чтобы победила фирма Литвина.

По данным следствия, в 2015 году они организовали закупку рюкзаков для МВД Украины по цене, которая была существенно выше среднерыночной. Товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям. В частности, МВД подписало с «Днепровенд» договор на покупку рюкзаков по цене 2899 гривен за штуку, а общая сумма составила 14,5 млн гривен. По выводам экспертизы, стоимость поставленного рюкзака составляет 555 гривен.

В НАБУ также пришли к выводу, что «Днепровенд» в 2014 году хозяйственной деятельности не осуществляла, у нее не было ни соответствующего оборудования, ни работников. В дальнейшем, средства, которые поступали от МВД, были конвертированы в наличные через ряд фиктивных предприятий. Отметим, в октябре 2017 всех троих уже задерживали.

«После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд», - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении еще четырех уличенных в организации коррупционной схемы уже есть окончательные решения суда по результатам рассмотрения дел по существу. Эпизоды с их участием были выделены в отдельные уголовные производства, а расследование уже завершили.

В частности, следствие установило, что формальный директор «Днепровенда» Константин Кубец за 3000 гривен согласился стать ее руководителем и передал все документы организаторам "конвертационного центра" для прикрытия незаконной деятельности. От его имени были подделаны документы, которые использовали для участия в тендере по закупке рюкзаков.

Ему и еще двум фигурантам сообщили о подозрении в фиктивном предпринимательстве. Постановлениями Бабушкинского районного суда Днепра в декабре 2016 года Кубец и оба организатора были признаны виновными, но освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Работнику «конвертационного центра», который совершил подлог документов, сообщили о подозрении в подделке. В связи с раскаянием и содействием расследованию его приговорили к 1 году лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева снял арест с недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.