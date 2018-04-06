«За коррупцию и разглашение гостайны своей подруге»: экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения по 18 пунктам обвинений.

Приговор в пятницу огласил Центральный районный суд Сеула, сообщает Reuters.

Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

Напомним, скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента. Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.

Также в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Ччве Сун Силь - это близкая подруга Пак Кын Хе. Утверждалось, что Ччве Сун Силь, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства. По оценке особой следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около $120 млн.

Также следователи обнаружили находящиеся в собственности семьи Чхве активы общей стоимостью около $236 млн. Однако следствие не утверждает, что все эти активы были приобретены незаконно.

10 марта конституционный суд страны отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Впервые в истории Южной Кореи суд утвердил импичмент президенту, который ей объявил парламент. Таким образом Пак Кын Хе потеряла президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования. И подруга президента, и фактический глава корпорации Samsung находятся под арестом.