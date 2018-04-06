Суд отстранил прокурора Ерошкина от процессуального руководства в «деле Титова», – адвокат

Вячеслав Ерошкин и Степан Божило Жовтневый районный суд города Мариуполя в пятницу, 6 апреля, отстранил от процессуального руководства в уголовном производстве относительно Михаила Титова и других фигурантов.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

«Жовтневый суд города Мариуполя удовлетворил мое заявление и отвёл Ерошкина от процессуального руководства в деле Титова М.», – написал Тимошин.

Напомним, ранее Жовтневый районный суд Мариуполя в очередной раз отстранил от данного уголовного производства заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило.