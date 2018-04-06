Генпрокуратура намерена отсудить у облгазов олигарха Фирташа газопроводы

Генпрокуратура подала ряд исков с требованием признать недействительными договоры о передаче облгазам газораспределительных сетей и возместить государству причиненные из-за их бесплатного использования убытки.

Об этом свидетельствуют определения Хозяйственного суда Киева, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает БизнесЦензор.

Иски с аналогичными требованиями поданы заместителем генпрокурора в интересах государства в лице Фонда государственного имущества к ПАО Львовгаз, ПАО Волыньгаз и ПАО Харьковгаз, а также Минэнерго.

В частности, ГПУ требует признать недействительными договоры, заключенные в 2012 году между Минэнерго с одной стороны и региональными газовыми компаниями о предоставлении на праве хозяйственного ведения государственного имущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа.

Исковые требования обоснованы тем, что договоры заключены с нарушением порядка предоставления в пользование государственного имущества - газораспределительных систем.

Также ГПУ требует взыскать с облгазов причиненные государству убытки, а именно: доход (арендную плату), который государство могло бы получить в случае выполнения требований закона и заключения договора аренды государственного имущества, используемого обществом для обеспечения распределения природного газа.

В частности, Генпркуратура требует взыскать с Львовгаза в пользу государства 148,43 млн грн, с Волыньгаза – 117,79 млн грн, Харьковгаза – 40,08 млн грн.

По всем трем искам Хозсуд Киева постановил принять исковые заявления к рассмотрению и открыть производство по делу.

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