Фирма, продавшая Николаевскому горсовету недострой за ₴11 миллионов, купила его в 2013 году за ₴569 тысяч

Фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43, купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Об этом идет речь в соответствующем определении Заводского районного суда Николаева, который позволил полиции провести выемку документов горсовета относительно этой сделки, которые могут быть использованы в качестве доказательств совершения должностными лицами управления по вопросам культуры горсовета и вышеуказанной фирмы противоправных действий, направленных на завладение бюджетными средствами.

Согласно материалам следствия, договор купли-продажи объекта завершенного на 40% строительства нотариус заверил 18 июля 2017 года. Уже 7 августа управление культуры Николаевского горсовета оплатило всю сумму согласно договору – 11 миллионов 206 тысяч гривен. Согласно данным НБУ, на тот день был официальный курс 2584,2893 гривен за 100 долларов США, то есть покупка обошлась бюджету Николаева в 433 тысячи 620 долларов США.

В то же время, согласно протоколу публичных торгов от 28 августа 2013 года в Киеве, ООО «Житло-Буд Південь» приобрело эту стройку за 569 тысяч 100 гривен. На момент покупки, по курсу НБУ (799.30 гривен за 100 долларов США), фирма приобрела имущественные права на строительство за 71 тысячу 200 долларов.

Таким образом, разница в стоимости здания при сделке в долларовом эквиваленте составила 362 тысячи 420 долларов США.

В Едином реестре досудебных расследований это уголовное производство зарегистрированного по признакам части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.