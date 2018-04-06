В Николаеве бывший начальник таможни Поляков поехал забирать крупный долг и пропал без вести

Артур Поляков В Николаеве пропал без вести бывший начальник Николаевской таможни Артур Поляков.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Поляков ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») – по этой статье расследуют все случаи пропажи людей. Полиция объявила о розыске Полякова.

Сайт «Новости-N» сообщает, что по словам жены Полякова, ее муж уехал из дома по улице Севастопольской на автомобиле «Toyota» с номерами ВН0300АТ. У него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг – крупную сумму в иностранной валюте. Ни в этот день, ни в последующие Поляков домой не вернулся, связаться с ним по телефону также не удается.

«Всех, кому что-либо известно о дальнейшей судьбе или настоящем местонахождении Артура Полякова, просим срочно сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01, 53-12-54, (073) 437-50-21, 102», - сообщили позднее в полиции.

Николаевской таможней Поляков руководил в 2010-2014 годах, его уволили с этой должности после Майдана.