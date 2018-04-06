Суд уменьшил в 35 раз залог подозреваемому в коррупции чиновнику Николаевской мэрии – он вышел из-под стражи

В пятницу, 6 апреля, Апелляционный суд Николаевской области изменил залог подозреваемому в участии в коррупционной схеме начальнику отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета Александру Кондратьеву, а также другим ее участникам.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области совместно с оперативниками Нацполиции задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева, а также четырех участников данной схемы. Отмечается, что они формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное. Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

Также напомним, что 24 марта Заводский районный суд Николаева арестовал с возможностью внесения залога для участников группировки. Относительно Александра Кондратьева суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в три миллиона гривен. Также суд назначил арест с такой же суммой залога еще одному подозреваемому. Еще одного участника схемы суд отправил в СИЗО с залогом на два миллиона гривен, а двум – по 1,5 миллионов.

Коллегия судей Апелляционного суда Николаевской области снизила сумму залога для всех фигурантов уголовного производства до 88 тысяч 100 гривен. В этот же день за Александра Кондратьева, и четырех его подельников был внесен залог.

Отметим, что адвокат Кондратьева Максим Говоруха с декабря 2010 года занимал должность заместителя прокурора Луганской области, а с января 2013 года стал прокурором Черниговской области. По словам собеседника издания в прокуратуре Николаевской области, Говоруха поддерживает дружеские отношения с прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом, подчиненные которого осуществляют процессуальное руководство в данном уголовном производстве.

В пресс-службе Апелляционного суда Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что официальную информацию по этому поводу, а также причину изменения суммы залога узнать можно будет только после 10 апреля, так как сегодня в суде сокращенный день.

Стоит напомнить, что, по словам пресс-секретаря Генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, Кондратьев имеет двойное гражданство - Украины и России. Кроме того, сын чиновника является военнослужащим Вооруженных сил России.