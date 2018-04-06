В Новобугском районе вор по ночам лазил по столбам и похищал провода телекоммуникаций

В Новобугском районе Николаевской области 38-летний местный житель в течении трех месяцев похищал воздушные проводы связи телекоммуникационных сетей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, злоумышленник совершал кражи исключительно ночью с помощью плоскогубцев и благодаря своей ловкости лазить по столбам, так как считал, что это поможет скрыть его противоправные действия. Выпалив из кабеля медный провод, мужчина сдавал все на металлолом, сознательно добавляя другие медные изделия, чтобы не быть уличенным.

Сообщения о кражах начали поступать от районных представительств «Укртелекома» в начале января. По словам самого подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, он работал сезонно. За один раз злоумышленнику удавалось похитить от 20 до 50 метров провода, которые он носил в свое заброшенное помещение, выжигал и продавал на металлолом.

Сейчас следователями доказана причастность вора к совершению 10 преступлений. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 185 УК Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Напомним, что на Новоодесчине полицейские задержали двоих злоумышленников, которые за несколько месяцев украли более 800 метров кабеля «Укртелекома», причинив предприятию убытков на сумму более 20 тысяч гривен.