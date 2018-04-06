В Веселиново полиция задержала пьяного мужчину в парке и нашла у него гранату

В поселке Веселиново на Николаевщине 5 апреля у пьяного мужчины полиция нашла гранату Ф-1 с запалом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во время патрулирования полицейские обнаружили в парке нетрезвого 40-летнего мужчину, в отношении которого составили административный протокол. Во время досмотра в кармане куртки у мужчины обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Злоумышленник объяснил, что недавно нашел гранату в лесополосе неподалеку от села Степановка.

Владелец гранаты ранее был судим, сейчас в отношении него начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, что ранее в николаевском парке под лавочкой нашли учебные гранаты.