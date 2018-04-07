Суд отказал прокуратуре в сделке с условным сроком для иностранца, задержанного в Николаеве за съемку порно с участием несовершеннолетних

В Николаеве суд отказался признавать договор виновности с гражданином Германии, которым предусмотрено наказание в виде условного срока за изготовление порнографии, в том числе и с участием несовершеннолетних.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 28 июля 2017 года полиция задержала гражданина Германии, который изготовлял порно-продукцию. Задержанный фотографировал как взрослых, так и несовершеннолетних девушек в Николаеве и других городах Украины. За откровенную фотосессию он платил своим «моделям» по 100 долларов США. Порно-фото он публиковал на своем сайте, за что получал деньги.

Так, в суд из прокуратуры Николаевской области поступил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению гражданина Германии в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») Уголовного кодекса Украины.

В подготовительном судебном заседании прокурор предоставил суду соглашение о признании обвиняемым виновности, которое было достигнуто между сторонами и заключено 23 февраля. Стороны производства просили суд утвердить соглашение о признании виновности. Этот договор предусматривал, что обвиняемый освобождается от отбытия основного наказания сроком на два года, с возложением на него нескольких обязанностей:

В то же время суд учел строгость наказания предусмотренного частью 3 статьи 301 УК Украины (лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией порнографических предметов, кино и видеопродукции, компьютерных программ, средств их изготовления, распространения и демонстрирования). Также суд учел, что обвиняемый совершал преступления на протяжении длительного срока – следствие зафиксировало первый эпизод в июле 2015 года.

В итоге суд отказал прокуратуре и обвиняемому в утверждении договора, вернул эти материалы прокуратуре. Также суд принял решение продолжить рассмотрение уголовного производства со стадии подготовительного судебного заседания.

Напомним, в Одессе задержали межрегиональную ОПГ сутенеров под названием «Хоп-хэй-лалалэй».