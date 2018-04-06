Подсудимый одесский судья Буран устроил истерику в николаевском суде – он пытался поранить себя авторучкой

В Николаеве во время заседания Заводского районного суда одесский судья Алексей Буран, который является подсудимым, стал кричать и пытался ранить себя ручкой.

Об этом сообщает «ТСН».

Так бурно судья отреагировал на продление круглосуточного домашнего ареста. Сам он просил смягчить ему меру пресечения, потому что ему «нужно зарабатывать деньги и присматривать за родителями». Буран обратился к судьям: «Пускай меня везут в тюрьму, если есть обстоятельства». Во время заседания он сорвался на крик, начал бить себя ручкой в руку, а потом и в туловище.

- Не хочу я так жить, - закричал Буран.

Ранее сообщалось, что судья Буран был уличен в получении взятки в размере 500 тысяч гривен. 29 марта 2016 года во время обыска в его частном доме судья оказывал сопротивление сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и, применив огнестрельное оружие, сбежал, пользуясь судейской неприкосновенностью. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Бурана спустя два дня в здании парламента сразу после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.