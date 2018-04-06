В пригороде Одессы задержали наркоторговцев из РФ, которые жили в Николаеве и везли с собой «бошек» на 2,5 миллиона

В пятницу, 6 апреля, в Одессе задержали двоих россиян-наркоторговцев, которые из Николаева, Херсона и оккупированного Крыма перевозили «элитную» коноплю в Одессу.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По словам Головина, оперативники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли около 10 килограммов марихуаны.

«Для понимания: одна закладка - это 1 грамм стоимостью около 250 гривен, итого 10 тысяч закладок в топку!» - отметил он.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в одесском ГУ НП сообщил, что подозреваемые в наркоторговле являются гражданами РФ, однако в последнее время проживали на территории города Николаева. Также оперативники изъяли автомобиль «BMW», на котором осуществлялась перевозка наркотиков. Кроме того, собеседник отметил, что суммарная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составила около 2,5 миллионов гривен.

Напомним, 25 июля 2016 года продавцы синтетических наркотиков забросали весь центр Николаева листовками с надписью «Соли миксы Горячая закладка» и тремя номерами телефонов, по которым можно купить наркотики. Через день сотрудники наркополиции и СБУ задержали трех парней, которые приехали из Киева, Одессы и Обухова в Николаев, чтобы разбросать листовки – при них нашли пакет с наркотиками разных видов: «соли», «экстези», «спайсы», «миксы» и «траву».

Однако, всех трех пойманных в итоге отпустили в связи с тем, что Николаевская местная прокуратура №1 отказалась согласовывать следователю ходатайство об аресте, потому что у следствия «недостаточно доказательств». В итоге арестовали только одного из «гастролеров», жителя города Обухов Киевской области Андрея Анчука, который на мотоцикле разбрасывал листовки с рекламой наркотиков по Николаеву. Сейчас Анчука отдали под суд.