В Николаеве появилась водная полиция – на реке провели испытания катера

Николаевская полиция 6 апреля испытала патрульный катер «TUNA 600», который передали в ее пользование.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

6-метровый катер с двигателем мощностью 200 лошадиных сил развивает скорость до 90 км/ч. Управлять им будут 2-4 члена экипажа, а вместить катер может более 10 человек.

«Быстрый и мощный, он станет на страже охраны водных ресурсов области. Сегодня полицейские испытали катер на водах Ингула и Южного Буга: совершенствовали навыки свободного владения новым транспортным средством, чем собрали по обоим берегам рек немало зрителей».

- Благодаря своим техническим характеристикам катер поможет полицейским обеспечить полноценно охрану общественного порядка и противодействовать преступлениям на водных ресурсах Николаевщины, - отметил подполковник полиции Михаил Мощанец.

Основной задачей водных патрулей будет охрана правопорядка на воде и борьба с преступностью в речных и морских акваториях.